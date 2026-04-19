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Frase di Vincenzo Cardarelli
La vita io l'ho castigata vivendola.
[da: Alla deriva]
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Breve biografia di Vincenzo Cardarelli
Vincenzo Cardarelli, il cui vero nome è Nazareno Cardarelli, nasce il giorno 1 maggio del 1887 a Corneto Tarquinia in provincia di Viterbo.
La famiglia e la formazione
I genitori sono di estrazione molto umile e la madre Giovanna sarà praticamente assente dalla sua vita; tale assenza che provocherà molto dolore al poeta. Il padre,...
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