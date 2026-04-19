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Frase di Vincenzo Cardarelli

La vita io l'ho castigata vivendola.

[da: Alla deriva]

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Breve biografia di Vincenzo Cardarelli

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