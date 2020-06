John Ruskin nasce a Londra l'8 febbraio del 1819. La sua famiglia è di origine scozzese e sin da piccolo John, che è figlio unico, riceve una rigida educazione religiosa di stampo puritano. L'attenzione materna nei suoi confronti è tale da divenire in alcuni momenti addirittura soffocante. La madre ne coltiva, però, allo stesso tempo, le inclinazioni artistiche iscrivendolo a lezioni private anche di sport. A soli sei anni, segue i suoi genitori in giro per l'Europa: sarà con loro a Parigi, a Bruxelles, in Fiandra, nelle zone del...continua la lettura su Biografieonline.it