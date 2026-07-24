La Terra non gira, o bestie.

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Frase di Giovanni Paneroni
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Breve biografia di Giovanni Paneroni
Giovanni Paneroni, personaggio bizzarro ed estroverso, è passato alla storia per i suoi studi astronomici. Conosciuto come "l'astronomo Paneroni", non è in realtà un vero astronomo, tantomeno un Tolemaico come lui si definiva o come lo hanno sempre descritto, ma bensì un patafisico puro e cosciente. La sua opera letteraria e pittorica...
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