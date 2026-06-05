DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Henri Cartier-Bresson
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Henri Cartier-Bresson
Non sono necessarie molte presentazioni per chi è conosciuto come il padre della fotografia e ha fermato nei suoi scatti quasi un secolo di eventi. Henri Cartier-Bresson, uno tra i più convinti puristi della fotografia è nato il 22 agosto 1908 a Chanteloup (Francia), 30 chilometri ad est di Parigi, da una famiglia alto borghese amica...
continua leggendo la:
Biografia di Henri Cartier-Bresson su Biografieonline.it
Commenta
Oltre a questa frase ti consigliamo
- Le frasi di Henri Cartier-Bresson
- Henri Cartier-Bresson nelle opere letterarie
- Una frase a caso di Henri Cartier-Bresson
- Biografia di Henri Cartier-Bresson
- Data di nascita di Henri Cartier-Bresson
- Segno zodiacale di Henri Cartier-Bresson
- Data di morte di Henri Cartier-Bresson
- Immagini di Henri Cartier-Bresson