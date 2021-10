Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola.

Riesci quasi a sentire i dettagli, quelli che non hai mai pensato di esprimere con le parole. Frammenti che si fanno sentire anche se non vorresti. Li metti insieme e trovi il sapore di una persona, e capisci quanto ti mancano; e quanto odi chi te li ha portati via.

‐ Leonard Shelby ‐

Memento