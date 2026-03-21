Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Aforisma di James Clerk Maxwell

Non c'è niente di più utile di una buona teoria.

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Breve biografia di James Clerk Maxwell

James Clerk Maxwell nasce al numero 14 di India Street a Edimburgo, una casa costruita dai suoi genitori interno all'anno 1825, ma poco dopo la sua famiglia si trasferisce dalla loro casa a Glenlair a Kirkcudbrightshire circa 20 Km da Dumfries, dove trascorre una crescita in campagna; qui la sua naturale curiosità si mostrz in età molto...
continua leggendo la:
Biografia di James Clerk Maxwell su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail