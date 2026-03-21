Non c'è niente di più utile di una buona teoria.

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Aforisma di James Clerk Maxwell
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Breve biografia di James Clerk Maxwell
James Clerk Maxwell nasce al numero 14 di India Street a Edimburgo, una casa costruita dai suoi genitori interno all'anno 1825, ma poco dopo la sua famiglia si trasferisce dalla loro casa a Glenlair a Kirkcudbrightshire circa 20 Km da Dumfries, dove trascorre una crescita in campagna; qui la sua naturale curiosità si mostrz in età molto...
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