Frasi di Spike Lee Regista statunitense Scarica il PDF con tutte le frasi di Spike Lee Download PDF

Resta aggiornato e ricevi subito la frase della settimana Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sullo scrivere

Commenta

Approfondisci

Breve biografia di Spike Lee

Uno dei più alti esponenti del cinema afroamericano e uno dei più dotati e lucidi registi contemporanei, il regista Spike Lee ha all'attivo decine tra lungometraggi, corti e documentari. Shelton Jackson Lee nasce ad Atlanta il 20 marzo 1957 ma cresce a Brooklyn; è figlio di in musicista jazz e di un'insegnante. Realizza il suo primo film "Joe's Bed-Stuy Barbershop" all'università di New York; il secondo, "We cut heads", presentato al Lincoln Center, vince lo Student Award dell' Academy of Motion Pictures. I suoi inizi, pur se...continua la lettura su Biografieonline.it

Altri autori di aforismi