Lasciate che il velo del silenzio cada sopra ciò che è successo. Anche il silenzio può parlare.

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Aforisma di Lech Walesa
Breve biografia di Lech Walesa
Lech Walesa nasce il 29 settembre del 1943 a Popowo in Polonia. Il padre è un muratore, e Lech riesce a frequentare solo la scuola dell'obbligo. Comincia infatti a lavorare presto come meccanico. Dopo due anni di servizio militare con il grado di caporale, si impiega come elettricista in una grossa azienda: la Leny Shipyard di Gdask. Nel...
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