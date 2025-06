Fisico e chimico, nato da una povera famiglia che non poteva neanche permettersi di pagare l'istruzione di base per i figli, Michael Faraday è un personaggio unico nella storia della scienza, un germoglio cresciuto in un terreno arido che ha trovato da solo, dentro se stesso, le risorse per emergere. Del tutto autodidatta ha saputo...

continua leggendo la:

Biografia di Michael Faraday su Biografieonline.it