La vita è un male a cui il sonno dà sollievo per otto ore al giorno.

Sèbastien-Roch Nicolas (conosciuto come Chamfort) nasce il 6 aprile del 1741 a Clermont-Ferrand. Rimasto orfano sin da bambino, viene adottato da un commerciante benestante, che gli dà la possibilità di studiare presso il collegio del Grassins a Parigi. Dopo aver praticato come precettore, approfondisce le proprie conoscenze di letteratura in Germania. Di lì a poco, ottiene un notevole successo in virtù delle sue opere teatrali: tra le altre, si ricordano "La jeune indienne", commedia in versi del 1764, e i balletti "Palmire,