Isidore Lucien Ducasse (vero nome del Conte di Lautreamont) nasce il 4 aprile 1846 a Montevideo, figlio di un funzionario dell'ambasciata francese nella città uruguaiana. Nel 1859, a tredici anni, viene spedito in Francia a studiare dapprima al liceo di Tarbes, e poi a Pau, dove rimane fino al 1865. Tornato per due anni a Montevideo, si stabilisce definitivamente a Parigi, dove pubblica come anonimo, nel 1868, il primo canto de "Les Chants de Maldoror" ("I canti di Maldoror", dove Maldoror si legge come "mal d'aurore", vale a...