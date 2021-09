Eldred Gregory Peck nasce il 5 aprile 1916 a La Jolla (San Diego, California), figlio di un'insegnante e un droghiere. Trascorsa un'infanzia relativamente serena, si iscrive, a vent'anni, alla facoltà di medicina, e nel frattempo gareggia in un team di canottaggio. Nel corso di una trasferta a New York nel 1938, ha modo di vedere "I've married an angel", uno spettacolo da cui rimane affascinato: e così, tornato a Los Angeles, decide di lasciare gli studi universitari per diventare attore, e si iscrive al Neighborhood...continua la lettura su Biografieonline.it