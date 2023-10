La morte dei giovani è un naufragio, quella dei vecchi un approdare al porto.

Plutarco nasce tra il 46 e il 48 dopo Cristo in Beozia, a Cheronea, probabilmente da una famiglia piuttosto benestante: alcuni identificano suo padre con un certo Autobulo, uno degli interlocutori che compaiono nel "De sollertia animalium", o con un certo Nicarco. Si tratta, in ogni caso, di ipotesi che non possono essere dimostrate con certezza: si suppone, però, che tra padre e figlio non scorresse buon sangue, per quanto Plutarco ne citasse non di rado i consigli. Fratello di Lampria e bisnipote di Nicarco, si stabilisce nel 60... continua su Biografieonline.it