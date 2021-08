Nicolina Orsomando, da tutti conosciuta come Nicoletta, nasce l'11 gennaio del 1929 a Casapulla, in provincia di Caserta. Trasferitasi dapprima a Mazzarino e poi a Lavello (qui il padre Giovanni dirige la banda musicale cittadina), si sposta quindi a Littoria e infine definitivamente a Roma, nel 1937. Nella Capitale, mentre il padre lavora come direttore della banda della milizia, chiamato direttamente da Benito Mussolini, la piccola Nicoletta vive a Trastevere. Il 25 luglio del 1943, suo padre Giovanni decide di non aderire alla...continua la lettura su Biografieonline.it