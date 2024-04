La tennista italiana Flavia Pennetta nasce il 25 febbraio del 1982 a Brindisi. Dopo essersi messa in evidenza sin dalle categorie giovanili, conquistando nel 1996 il campionato italiano under 14 di doppio, nel 1997 la ragazza pugliese vince sia il torneo di doppio che il torneo di singolare nel campionato italiano under 16, e per la prima volta prende parte a un torneo del circuito Itf, pur non superando il secondo turno. L'anno successivo, le cose iniziano ad andare meglio: benché non riesca a superare le qualificazioni per gli... continua su Biografieonline.it