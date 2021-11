– Cosa fai nel tempo libero? – Stalkero. – AH AH, io di solito o esco con gli amici o vado al parco. – Lo so.

Quando cammini su strada, se cammini su destra va bene. Se cammini su sinistra, va bene. Se cammini nel mezzo, prima o poi rimani schiacciato come grappolo d'uva.



Ecco, Karate è stessa cosa. Se tu impari Karate va bene. Se non impari Karate va bene. Se tu impari Karate-Speriamo, ti schiacciano come uva.