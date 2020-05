Resta aggiornato e ricevi subito la frase della settimana Iscriviti alla NEWSLETTER

Approfondisci

Breve biografia di Toro Seduto

Sitting Bull (in inglese), tradotto in italiano Toro Seduto (in lakota, lingua originale, il suo nome è Ta-Tanka I-Yotank o Tʿatʿaŋka Iyotake o Tȟatȟaŋka Iyotȟaŋka) nasce nel 1831 sul Gran River con il nome di Tasso Saltante: prenderà dal padre il nome di Toro Seduto in seguito. Già a quattordici anni prende parte a una spedizione di guerra durante la quale ha modo di conoscere i guerrieri Crow: nel corso di un conflitto, si guadagna una penna di aquila bianca dopo aver raggiunto un...continua la lettura su Biografieonline.it

