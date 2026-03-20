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Aforisma di Menotti Lerro

Se la paura guardasse la vita vi scorgerebbe soltanto la morte.
Cinquecento gocce dal mio mare (2013)

Breve biografia di Menotti Lerro

Menotti Lerro nasce ad Omignano, in provincia di Salerno il 22 febbraio 1980. Dopo essersi diplomato, decide di seguire la sempre più crescente pulsione letteraria e si iscrive al corso di laurea in Lingue e Letterature Straniere, presso l'Università degli Studi di Salerno. Si laurea a pieni voti nel 2004, con una tesi sulla poesia...
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