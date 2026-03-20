Se la paura guardasse la vita vi scorgerebbe soltanto la morte.

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Aforisma di Menotti Lerro
Breve biografia di Menotti Lerro
Menotti Lerro nasce ad Omignano, in provincia di Salerno il 22 febbraio 1980. Dopo essersi diplomato, decide di seguire la sempre più crescente pulsione letteraria e si iscrive al corso di laurea in Lingue e Letterature Straniere, presso l'Università degli Studi di Salerno. Si laurea a pieni voti nel 2004, con una tesi sulla poesia...
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