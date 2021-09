Walter Bonatti nasce il 22 giugno del 1930 a Bergamo. Dopo avere iniziato la pratica sportiva come ginnasta per la Forti e Liberi, società monzese, a soli diciotto anni compie le prime scalate sulle Prealpi lombarde. In quegli anni lavora come operaio siderurgico alla Falck di Sesto San Giovanni, dedicandosi alla montagna solo di domenica, dopo aver svolto il turno di notte del sabato. Nel 1949 copre, tra l'altro, la via di Cassin sulla parete nord delle Grandes Jorasses, e la via di Vitale Bramane e Ettore Castiglioni sul Pizzo...continua la lettura su Biografieonline.it