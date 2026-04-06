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Frase di Cino Tortorella
Sono in causa da tre anni con Alessandro Caspoli, che dirige l'Antoniano, uno che neppure sotto tortura definirei frate, fratello e tantomeno padre: del frate ha soltanto l'abito. Quando è arrivato ha cancellato il passato considerandolo vecchiume, ha buttato via chi aveva costruito la manifestazione facendola diventare patrimonio dell'Unesco. Ha allontanato me, Topo Gigio e perfino padre Berardo, snaturando il programma. Aspetto la sentenza, voglio che i giudici rispondano a una domanda semplice: “Chi ha inventato lo Zecchino”?
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Breve biografia di Cino Tortorella
Felice Tortorella, detto Cino, nasce il 27 giugno del 1927 a Ventimiglia, in provincia di Imperia. Cresciuto dalla madre Lucia (il padre muore prima che Felice nasca), frequenta il ginnasio e, nel 1952, si iscrive a Giurisprudenza all'Università Cattolica di Milano. Abbandonati gli studi prima di laurearsi, fa il militare negli alpini,...
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