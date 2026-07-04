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Frase di Pio XII

Il sentimento della modestia si accompagna al sentimento della religione.

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Breve biografia di Papa Pio XII

Eugenio Pacelli nasce a Roma il 2 marzo 1876 da nobile famiglia. Il suo nome completo è Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli. È nipote di Marcantonio Pacelli, fondatore de "L'Osservatore Romano". Dopo esser stato consacrato sacerdote nel 1899, è assistente del Cardinale Gasparri dal 1904 al 1916. Con l'ausilio della posizione...
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