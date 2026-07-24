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Frase di Pio XII
Ciò che testé è accaduto e ancora accade appariva al Nostro sguardo come una visione, quando, non essendo ancora scomparsa ogni speranza, nulla lasciammo intentato, nella forma suggeritaci dal Nostro apostolico ministero e dai mezzi a Nostra disposizione, per impedire il ricorso alle armi e tener aperta la via ad una intesa, onorevole per ambedue le parti.
[dall'enciclica Summi Pontificatus, 20 ottobre 1939]
[dall'enciclica Summi Pontificatus, 20 ottobre 1939]
Breve biografia di Papa Pio XII
Eugenio Pacelli nasce a Roma il 2 marzo 1876 da nobile famiglia. Il suo nome completo è Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli. È nipote di Marcantonio Pacelli, fondatore de "L'Osservatore Romano".
Dopo esser stato consacrato sacerdote nel 1899, è assistente del Cardinale Gasparri dal 1904 al 1916.
Con l'ausilio della posizione...
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