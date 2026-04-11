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Frase di Pietro Aretino

Guardatemi dai topi or che son unto.

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Breve biografia di Pietro Aretino

Pietro Aretino nasce il 20 aprile del 1492 ad Arezzo. Poco si sa della sua infanzia, se non che Pietro è figlio di Margherita dei Bonci detta Tita, una cortigiana, e di Luca Del Buta, un calzolaio. Intorno ai quattordici anni di età, si trasferisce a Perugia, dove ha la possibilità di studiare pittura e, più tardi, frequentare...
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Biografia di Pietro Aretino su Biografieonline.it

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