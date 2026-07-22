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Frase di Jennifer Lawrence
[Su Il grande Lebowski] Jeff Bridges, l'attore che preferisco in assoluto, interpreta Jeffrey 'dude' Lebowski un hippie fannullone che, per un errato caso di omonimia, si lascerà coinvolgere in un giro losco fatto di rapimenti, riscatti, artisti esaltati e giocatori di bowling fuori di testa. Avrò visto questa comedy-crime cento volte. Sono stati i miei fratelli a farmela conoscere quando avevo, circa, sedici anni; è così che è nata la mia passione per il protagonista. Ci sono delle scene pazzesche, come quella di "Drugo" in vestaglia al supermarket, alle prese con il latte. La sequenza che, però, mi fa davvero contorcere dalle risate è quella in cui sorprende il socio, Walter (John Goodman), fare a pezzi la cabriolet rossa del proprietario sbagliato. Un film da manuale!
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Breve biografia di Jennifer Lawrence
Jennifer Shrader Lawrence nasce il 15 agosto del 1990 a Louisville, nel Kentucky, figlia di Karen e Gary e sorella di Ben e Blaine. Dopo aver recitato, già da piccola, in alcuni teatri locali, dall'età di quattordici anni decide di intraprendere la carriera di attrice, convincendo i suoi genitori a portarla a New York per trovare un...
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