Se non disponi di umorismo, allora puoi farti inchiodare il coperchio della bara.

La sua immagine sprigionava una galanteria e una classe innati, tanto che al solo vederlo non si poteva che pensare fosse nato in Inghilterra. Ed è precisamente a Londra che nasce Roger Moore, gentleman del grande schermo capace di risultare impeccabile e raffinato anche quando interpretava ruoli di personaggi scavezzacollo. O alle prese...

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