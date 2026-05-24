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Frase di Roger Moore

Se non disponi di umorismo, allora puoi farti inchiodare il coperchio della bara.

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Breve biografia di Roger Moore

La sua immagine sprigionava una galanteria e una classe innati, tanto che al solo vederlo non si poteva che pensare fosse nato in Inghilterra. Ed è precisamente a Londra che nasce Roger Moore, gentleman del grande schermo capace di risultare impeccabile e raffinato anche quando interpretava ruoli di personaggi scavezzacollo. O alle prese...
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Biografia di Roger Moore su Biografieonline.it

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