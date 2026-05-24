Se non disponi di umorismo, allora puoi farti inchiodare il coperchio della bara.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Roger Moore
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Roger Moore
La sua immagine sprigionava una galanteria e una classe innati, tanto che al solo vederlo non si poteva che pensare fosse nato in Inghilterra. Ed è precisamente a Londra che nasce Roger Moore, gentleman del grande schermo capace di risultare impeccabile e raffinato anche quando interpretava ruoli di personaggi scavezzacollo. O alle prese...
continua leggendo la:
Biografia di Roger Moore su Biografieonline.it