Gianni Minà nasce il 17 maggio 1938 a Torino. Inizia la carriera di giornalista nel 1959 a "Tuttosport", il quotidiano sportivo della sua città, mentre l'anno successivo debutta in Rai collaborando alla realizzazione dei servizi sportivi relativi ai Giochi Olimpici di Roma (1960). Approdato a "Sprint", rotocalco sportivo diretto da Maurizio Barendson, a partire dal 1965 si occupa di documentari e inchieste per numerosi programmi, tra cui "Tv7", "AZ, un fatto come e perché", "Dribbling", "Odeon. Tutto quanto fa spettacolo" e