Vola in alto con la testa e stai con i piedi a terra.

Emis Killa, nome d'arte di Emiliano Rudolf Giambelli, nasce il 14 novembre 1989 a Vimercate, in Brianza, a est di Milano. Sin da piccolo si dimostra poco incline allo studio: abbandona la scuola dopo i primi due mesi di superiori e decide di iniziare a lavorare nei cantieri, come preparatore di cemento. Nel frattempo, comincia a spacciare e a rubare denaro, iPod o motorini, minacciando i suoi coetanei. Ancora adolescente, rimane vittima di un incidente in moto: un'auto gli finisce addosso, ed Emiliano ottiene un rimborso