Esiste una razza di uomini molto furbi che sanno ricavare soldi dalle debolezze umane. L'antesignano del genere è Hugh Hefner che con il patinato "Playboy" ha aperto la strada (e per la comprensione del quale si rimanda ad un memorabile articolo di Umberto Eco poi ristampato in "Sette anni di desiderio"), ma il secondo, a ruota, è senza...

continua leggendo la:

Biografia di Larry Flynt su Biografieonline.it