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Frase di Larry Flynt

Devi stare in un'aula di tribunale ad ascoltare un giudice che ti condanna a 25 anni di carcere, prima di renderti conto che la libertà di espressione non può più essere data per scontata.

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Esiste una razza di uomini molto furbi che sanno ricavare soldi dalle debolezze umane. L'antesignano del genere è Hugh Hefner che con il patinato "Playboy" ha aperto la strada (e per la comprensione del quale si rimanda ad un memorabile articolo di Umberto Eco poi ristampato in "Sette anni di desiderio"), ma il secondo, a ruota, è senza...
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