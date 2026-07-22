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Frase di Jeremy Renner

Mi piace recitare personaggi imprevedibili, e mi piace essere imprevedibile nei film in cui li interpreto.

Breve biografia di Jeremy Renner

Jeremy Lee Renner nasce il 7 gennaio 1971 a Modesto, in California, figlio di Lee, gestore di una pista da bowling, e Valerie. Diplomatosi alla "Fred C. Beyer" High School, studia al Modesto Junior College prima di trasferirsi a San Francisco, intenzionato a diventare un attore, per studiare presso l'American Conservatory Theatre....
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Biografia di Jeremy Renner su Biografieonline.it

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