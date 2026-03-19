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Frase di Francesco Salvi
Breve biografia di Francesco Salvi
Francesco Salvi nasce il 7 febbraio 1953 a Luino, in provincia di Varese. I suoi primi approcci con il mondo dello spettacolo lo avvicinano al cinema: esordisce nel 1978 nel film di Flavio Mogherini "Per vivere meglio divertitevi con noi", prima di essere diretto da Stelvio Massi in "Sbirro, la tua legge è lenta... la mia no!" e da...
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