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Frase di Francesco Salvi

Questo disco è dedicato a tutti tranne che a illo, perché illo ha fatto appelloso... e basta!

[dall'introduzione alla canzone Esatto]

Breve biografia di Francesco Salvi

Francesco Salvi nasce il 7 febbraio 1953 a Luino, in provincia di Varese. I suoi primi approcci con il mondo dello spettacolo lo avvicinano al cinema: esordisce nel 1978 nel film di Flavio Mogherini "Per vivere meglio divertitevi con noi", prima di essere diretto da Stelvio Massi in "Sbirro, la tua legge è lenta... la mia no!" e da...
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Biografia di Francesco Salvi su Biografieonline.it

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