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Frase di Nelson Mandela

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Lasciate che la libertà regni. Il sole non tramonterà mai su una così gloriosa conquista umana.
Lasciate che la libertà regni. Il sole non tramonterà mai su una così gloriosa conquista umana.

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Breve biografia di Nelson Mandela

Un personaggio storico, una di quelle persone che in vita facevano già parte della leggenda, alla stregua di Mikhail Gorbaciov o Fidel Castro. Nelson Mandela infatti è stato ed è il simbolo del Sud Africa, appellativo che si è conquistato in un'intera vita spesa alla lotta contro l'apartheid ed alla conquista della libertà per il suo...
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Biografia di Nelson Mandela su Biografieonline.it

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