Lasciate che la libertà regni. Il sole non tramonterà mai su una così gloriosa conquista umana.

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Frase di Nelson Mandela
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Breve biografia di Nelson Mandela
Un personaggio storico, una di quelle persone che in vita facevano già parte della leggenda, alla stregua di Mikhail Gorbaciov o Fidel Castro. Nelson Mandela infatti è stato ed è il simbolo del Sud Africa, appellativo che si è conquistato in un'intera vita spesa alla lotta contro l'apartheid ed alla conquista della libertà per il suo...
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