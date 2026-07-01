Bruno Pizzul è nato a Udine nel 1938. La sua è stata la prima voce per la Rai degli incontri della nazionale italiana di calcio dal 1986 al 2002. Amante del calcio Proveniente da una squadra parrocchiale di Cormons, la Cormonese, in seguito passa alla Pro Gorizia. Bruno Pizzul alterna studio e attività sportiva. Inizia una...

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