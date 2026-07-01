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Frase di Bruno Pizzul

La battuta di Barthez, colpo di testa in profondità, attenzione Wiltord, tiro... e pareggio! Pareggio di Wiltord, pareggio al quarantottesimo, Wiltord, pareggio. 1 a 1. Beffa.

[Francia-Italia, 2 luglio 2000, telecronaca del pareggio della Francia]

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Breve biografia di Bruno Pizzul

Bruno Pizzul è nato a Udine nel 1938. La sua è stata la prima voce per la Rai degli incontri della nazionale italiana di calcio dal 1986 al 2002. Amante del calcio Proveniente da una squadra parrocchiale di Cormons, la Cormonese, in seguito passa alla Pro Gorizia. Bruno Pizzul alterna studio e attività sportiva. Inizia una...
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