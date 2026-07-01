DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Bruno Pizzul
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Bruno Pizzul
Bruno Pizzul è nato a Udine nel 1938.
La sua è stata la prima voce per la Rai degli incontri della nazionale italiana di calcio dal 1986 al 2002.
Amante del calcio
Proveniente da una squadra parrocchiale di Cormons, la Cormonese, in seguito passa alla Pro Gorizia.
Bruno Pizzul alterna studio e attività sportiva. Inizia una...
continua leggendo la:
Biografia di Bruno Pizzul su Biografieonline.it