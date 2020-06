Attore e regista, Leonardo Pieraccioni nasce il 17 febbraio del 1965 a Firenze. Dopo le scuole medie frequenta l'istituto per perito aziendale per due anni; nel 1981, quando ha solo sedici anni, prende parte alla trasmissione "Un ciak per artisti domani", condotta da un esordiente Carlo Conti. Con lo stesso Conti, dopo aver fatto un anno di leva in una caserma di carabinieri poco lontana da casa, costituisce i Fratelli d'Italia, trio comico del quale fa parte anche Giorgio Panariello, che riscuote un successo straordinario nei teatri...continua la lettura su Biografieonline.it