DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frasi di Anthony Bourdain
Frasi in elenco: 11 ‐ Pagina: 1 di 2
Puoi trovare le frasi di Anthony Bourdain anche in questi temi: Viaggio
Puoi trovare le frasi di Anthony Bourdain anche in questi temi: Viaggio
- Sono un grande sostenitore dell'improvvisazione. Sono convinto che non troverai mai la vacanza perfetta o il pasto perfetto senza la disponibilità costante a viverne anche uno negativo: lasciare che accada l'imprevisto è ciò che molti itinerari di viaggio non contemplano, ed è proprio quello che cerco sempre di spingere le persone a permettere, invece di restare aggrappati a un programma rigido.
[LA Weekly, intervista con Ali Trachta, 27 agosto 2012]
- Per una cena romantica mangio poco durante tutto il giorno per lasciare spazio, poi mi butto: scelgo questo piatto, in questo ordine, e scelgo te, la persona seduta di fronte a me, per condividerlo. C'è un'intimità bellissima in un pasto fatto così.
[Cosmopolitan, intervista con Liz Plosser, 7 marzo 2013]