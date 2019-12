Frasi di Claudio Baglioni

La vita è troppo breve per... 1. Stirare le mutande 2. Lasciare i sogni nel cassetto 3. Arrabbiarsi inutilmente 4. Lavare i piatti a mano 5. Dar retta agli idioti

[In risposta ad una domanda di Mario su una sua poesia] Io non so dire quello che hai letto con parole diverse da quelle che ho usato. Quando la spieghi, la poesia diventa banale. Meglio delle spiegazioni, è l'esperienza diretta delle emozioni che può spiegare la poesia ad un animo disposto a comprenderla.

‐ Pablo Neruda ‐

Il Postino