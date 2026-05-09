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Frasi di Enrico Mentana
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Puoi trovare le frasi di Enrico Mentana anche in questi temi: Rapporti Informazione Cena Testimoni Determinazione Territorio Divorzio Ricominciare Tentazioni Lupi Rosso Successo Logica Soldi Idee Libertà Bravura Emozione Legge Capacità Razzismo Vaccini Vocazione Elezioni Giornalisti Credibilità Terrorismo
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- La nostra cena si è conclusa da poche ore. Le dico francamente che è stato un errore invitarmi. Mi sono sentito davvero fuori posto. C'era tutta la prima linea dell'informazione, ma non ho sentito parlare di giornalismo neanche per un minuto. Sembrava una cena di Thanksgiving... Un giorno del ringraziamento elettorale. Tutti attorno a me avevano votato allo stesso modo, e ognuno sapeva che anche gli altri lo avevano fatto.