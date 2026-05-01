DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frasi di Matteo Salvini
Frasi in elenco: 84 ‐ Pagina: 1 di 9
Puoi trovare le frasi di Matteo Salvini anche in questi temi: Condanne Pelle Razzismo Rifiuti Deserto Tasse Mafia Inquinamento Genova Inviti Criminali Discorsi Crimine Disobbedienza Informazione Legge Immigrazione Caccia Battaglia
Puoi trovare le frasi di Matteo Salvini anche in questi temi: Condanne Pelle Razzismo Rifiuti Deserto Tasse Mafia Inquinamento Genova Inviti Criminali Discorsi Crimine Disobbedienza Informazione Legge Immigrazione Caccia Battaglia
- Ho scritto al presidente di Atm ‐ dice ‐ perché valuti la possibilità di riservare le prime due vetture di ogni convoglio alle donne che non possono sentirsi sicure per l'invadenza e la maleducazioni di molti extracomunitari. E andando avanti così le cose saremo davvero costretti a chiedere dei posti da assegnare ai milanesi: sono davvero una minoranza e come tale va tutelata.
- Oggi ho postato su Facebook, sulla mia pagina appunto: che ne pensate di Scilipoti? Siamo alleati, non stiam parlando di un marziano. I commenti più turpi li ho cancellati, però centinaia di opinioni non particolarmente entusiaste del personaggio e della sua proposta politica. Molti leghisti, gente pragmatica e concreta, dicono che il fine giustifica i mezzi, uno si tura il naso e fa un tratto di strada insieme a Scilipoti. [...] Io sono entrato in Lega che Gianfranco Miglio mi spiegava, e son d'accordo, che pur di arrivare al federalismo ci si alleava anche col diavolo. Magari Scilipoti è leggermente meglio del diavolo e quindi mi accontento.
- La mafia al nord c'è, purtroppo, e purtroppo non l'abbiamo inventata noi, ma ce l'abbiamo in casa a Milano, a Como, a Monza, a Sondrio, a Genova, Vicenza. C'è, c'è arrivata. Controlla purtroppo appalti, inquina la vita pubblica. È evidente la Mafia, la Camorra e la 'Ndrangheta sono arrivate anche sotto casa mia ma non li ho voluti e la combatto con tutte le energie possibili e immaginabili. Accostare il nome, il buon nome, il lavoro della Lega a questa gentaglia è un insulto.