La tanto bramata fama è quasi sempre una prostituta incoronata.

  • Questa sua opinione si riferiva probabilmente a chi in cerca di fama è pronto a tutto pur di poterla assapporare, chi invece diventa famoso senza prostituirsi in alcun modo, ma con le sue sole proprie capacità, sovente non è neppure cosciente di averla perché occupato da altro e, non raramente, diventa pure meta d'invidie e pettegolezzi infondati dai quali deve pure difendersi. A questo mondo, purtroppo, essere onesti fa più male, che bene, perché uno è disarmato di fronte a tanto opportunismo, nepotismo e selezioni negative.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: ieri alle ore 8:50

