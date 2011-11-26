DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di Cesare Pavese
È un'ode alla vita che, bella o brutta che ci sembri, va vissuta ringraziando ogni luce d'alba che per noi significa una nuova opportunità per poter ricominciare e magari cambiarla in meglio.Da: Gladys BozanicData: martedì 19 agosto alle ore 10:54
L' apatia, mentale e fisica uccide l' uomo, ogni uomo.Da: GiusyData: martedì 19 agosto alle ore 5:30
è necessario però,
essere fortunati,
nel ricevere una educazione umanistica,
che ti faccia responsabile
che il vivere
non ti mette al riparo dal vivere per niente sereno.
non è possibile trovare
una vita serena.
che spera si vevere sereno
merita di non nascere.Da: guidoData: sabato 26 novembre 2011 alle ore 21:57