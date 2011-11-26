Aforismi
Commenti alla frase di Cesare Pavese

L'unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché vivere è cominciare, sempre ad ogni istante.

  • È un'ode alla vita che, bella o brutta che ci sembri, va vissuta ringraziando ogni luce d'alba che per noi significa una nuova opportunità per poter ricominciare e magari cambiarla in meglio.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: martedì 19 agosto alle ore 10:54

  • L' apatia, mentale e fisica uccide l' uomo, ogni uomo.

    Da: Giusy
    Data: martedì 19 agosto alle ore 5:30

  • è necessario però,
    essere fortunati,
    nel ricevere una educazione umanistica,
    che ti faccia responsabile
    che il vivere
    non ti mette al riparo dal vivere per niente sereno.
    non è possibile trovare
    una vita serena.
    che spera si vevere sereno
    merita di non nascere.

    Da: guido
    Data: sabato 26 novembre 2011 alle ore 21:57

