Commenti alla frase di Massimo Troisi
"Ubi tu, ibi ego" = la più antica promessa matrimoniale latina che, tradotta, significa: dove ci sei tu, la' c'è il mio cuore... il commento di Troisi perde il suo "fascino" contemporaneo di affermare insulsaghini.Da: GiusyData: sabato 22 novembre alle ore 5:19
Io penso che dipenda sempre dalla persona con cui devi condividere questo atto che per me è pur sempre un atto d'amore e non un semplice pezzo di carta su cui apporre delle firme. Dal mio punto di vista ha piu' valore una benedizione ricevuta dal signore piuttosto che una mera cerimonia civile. Certamente non tutti lo fanno x questo motivo, a volte lo si fa piu' per tradizione che per fede e trovo che non sia corretto se si vuole costruire su basi solide una famiglia e con principi morali.Da: AnonimoData: martedì 11 marzo 2014 alle ore 16:15
Ma era una battuta più che altro comica, nata per evidenziare i problemi tra uomo e donna ma pur sempre per ridere e far riflettere. Una sorta di provocazione, come tante altre di Massimo. Poi certo, per lui sposarsi sarebbe stata dura, non avrebbe potuto più soddisfare i suoi bisogni di latin lover assoluto :)Da: Cristiano (Amici di Massimo Troisi)Data: martedì 2 novembre 2010 alle ore 19:24
questa battuta troisiana e',originalmente,contraddittoria.infatti se non e'contrario,per principio, al matrimonio;il simpaticissimo troisi ci deve spiegare tra chi si puo'far un matrimionio ?forse tra due extraterrestri,follemente innamorati.evidentemente egli non ha fiducia nell'essere umano e ha ragioni da vendere;ma sonsigliare all'uomo e alla donna di unirsi nell'anima e nel corpo dopo la sua beneplacita premessa iniziale sull'accettazione del matrimonio mi sembra una soluzione nebulosa e,veramente,soncertante,delunte e sorprendente.Da: In Tria Tempora Vita Divitur:Quod Fuit,Quodest,Quod Futurum...Data: lunedì 1 novembre 2010 alle ore 8:58