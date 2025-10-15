Aforismi
Gli scrittori e i politici sono naturalmente rivali. Entrambi i gruppi cercano di rendere il mondo a loro immagine; combattono per il possesso dello stesso territorio.

  • Non credo debba essere necessariamente così, dipende da quale sia l' inclinazione politica dello scrittore nonché quale sia la materia da questi elaborata nelle sue opere. Non possono certamente considerarsi rivali se lo scrittore è autore di romanzi di fantascienza, o se le sue opere riguardano personaggi storici, casomai possono essere rivali con i giornalisti d'inchiesta che mettono in luce i panni sporchi che quest'altri vorrebbero tenere lontano dall'attenzione mediatica.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: domenica 12 ottobre alle ore 8:03

