Commenti alla frase di Honoré de Balzac

Gli incompresi si dividono in due categorie: le donne e gli scrittori.

  • Caro signor Balzac... perché secondo lei non esistono anche donne scrittrici ? Sarà che è nato per magia, senza che una donna l'abbia portato in grembo per nove mesi, già che considera le donne incapaci di essere scrittrici, figuriamoci se per lei sono capaci di mettere al mondo un uomo.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: mercoledì 27 agosto alle ore 8:13

  • "... e ci furono mille cose che non scelsi... " R. Kipling

    Da: Giusy
    Data: mercoledì 27 agosto alle ore 5:30

