Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Commenti alla frase di Charles Dickens

Ogni bambino che viene al mondo è più bello di quello che l'ha preceduto.

  • Tutti i bimbi che vengono al mondo sono belli, soprattutto per i loro genitori. Se uno poi vuole discutere sui canoni di bellezza che sono in oggigiorno, si potrebbe discutere molto, già che ci sono in giro volti così deturpati da operazioni plastiche che neanche le loro madri potrebbero riconoscerli. Credo che ogni volto, per natura, abbia delle proporzioni che gli appartengono e su tutto ciò che eventualmente uno volesse in seguito intervenire può solamente rovinare quest' armonia. Non parliamo certo di segni atavici che, a volte, possono presentarsi anche nelle generazioni seguenti e che è giusto eliminare se costituiscono un problema per chi ne è il portatore, ma credo pure che sia sbagliato voler a tutti i costi diventare ciò che per natura uno non è. L'uomo non è un prodotto fatto in serie e non lo sarà mai. Ciascuno di noi è perfetto con tutte le imperfezioni che un altro possa trovargli.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: ieri alle ore 9:25

Aggiungi un commento


Il tuo nome e indirizzo E-mail

Testo del tuo messaggio

Controllo di sicurezza

    Dichiaro di aver preso visione della norme sulla privacy e accetto le condizioni di utilizzo gratuito dei servizi del sito

Lascia un tuo commento con Facebook

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail