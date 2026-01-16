Commenti alla frase di Charles Dickens
-
Tutti i bimbi che vengono al mondo sono belli, soprattutto per i loro genitori. Se uno poi vuole discutere sui canoni di bellezza che sono in oggigiorno, si potrebbe discutere molto, già che ci sono in giro volti così deturpati da operazioni plastiche che neanche le loro madri potrebbero riconoscerli. Credo che ogni volto, per natura, abbia delle proporzioni che gli appartengono e su tutto ciò che eventualmente uno volesse in seguito intervenire può solamente rovinare quest' armonia. Non parliamo certo di segni atavici che, a volte, possono presentarsi anche nelle generazioni seguenti e che è giusto eliminare se costituiscono un problema per chi ne è il portatore, ma credo pure che sia sbagliato voler a tutti i costi diventare ciò che per natura uno non è. L'uomo non è un prodotto fatto in serie e non lo sarà mai. Ciascuno di noi è perfetto con tutte le imperfezioni che un altro possa trovargli.Da: Gladys BozanicData: ieri alle ore 9:25