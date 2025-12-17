Commenti alla frase di Hermann Hesse
Verità assoluta.
Il metodo scientifico, applicato all'interiorita' dell'uomo, poco conviene... ma, purtroppo, parecchi si affidano ad essa e al... karma, ahimè.Da: GiusyData: lunedì 15 dicembre alle ore 8:34
Credo sia vero ciò che afferma perché uno permette all'altro di conoscere di lui ciò che è proporzionale al grado di confidenza e legame che ha con lui. Trattandosi di un professionista, ma sempre un estraneo, difficilmente potrà penetrare nel suo cuore, casomai potrà trarre deduzioni dal suo comportamento. Tutto ciò che riguarda il cuore è un capitolo sovente sconosciuto pure al proprietario dello stesso, figuriamoci se può essere conosciuto ad un estraneo. Sulla nostra mente è possibile agire e farle cambiare direzione, sul cuore no, esso è autonomo, indipendente e non accetta regole o intrusioni dall'esterno, decide da se.Da: Gladys BozanicData: domenica 14 dicembre alle ore 8:10