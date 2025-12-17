Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Commenti alla frase di Hermann Hesse

Con la psicologia si possono scrivere libri, ma non penetrare nel cuore di un uomo.

  • Verità assoluta.
    Il metodo scientifico, applicato all'interiorita' dell'uomo, poco conviene... ma, purtroppo, parecchi si affidano ad essa e al... karma, ahimè.

    Da: Giusy
    Data: lunedì 15 dicembre alle ore 8:34

  • Credo sia vero ciò che afferma perché uno permette all'altro di conoscere di lui ciò che è proporzionale al grado di confidenza e legame che ha con lui. Trattandosi di un professionista, ma sempre un estraneo, difficilmente potrà penetrare nel suo cuore, casomai potrà trarre deduzioni dal suo comportamento. Tutto ciò che riguarda il cuore è un capitolo sovente sconosciuto pure al proprietario dello stesso, figuriamoci se può essere conosciuto ad un estraneo. Sulla nostra mente è possibile agire e farle cambiare direzione, sul cuore no, esso è autonomo, indipendente e non accetta regole o intrusioni dall'esterno, decide da se.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: domenica 14 dicembre alle ore 8:10

Aggiungi un commento


Il tuo nome e indirizzo E-mail

Testo del tuo messaggio

Controllo di sicurezza

    Dichiaro di aver preso visione della norme sulla privacy e accetto le condizioni di utilizzo gratuito dei servizi del sito

Lascia un tuo commento con Facebook

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail