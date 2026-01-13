Aforismi
Dio è l'invisibile evidente.

  • Per chi ha una fede così forte che gli oscura la vista di fronte a tutte le miserie umane lo è, gli altri non possono che farsi la domanda com'è che permette che accadano cose così atroci a bimbi innocenti la cui unica colpa è quella d'essere venuti al mondo. Se uno può darsi una risposta a tutto, a questo no, è impossibile.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: sabato 10 gennaio alle ore 11:07

