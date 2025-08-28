Commenti alla frase di Henri Cartier-Bresson
Affinchè la fotografia possa veramente corrispondere a ciò il fotografo deve possedere doti eccezzionali.Da: Gladys BozanicData: giovedì 21 agosto alle ore 7:16
Spiegazione molto lirica e pomposa.. io, piuttosto che di "significato", parlerei, semplicemente, di immagine.Da: GiusyData: giovedì 21 agosto alle ore 6:31
L'aforisma di Cartier-Bresson è famosissimo ma sinceramente un po' troppo filosofico e di comprensione non immediata. La più bella frase che mi è capitato di trovare sulla fotografia è quella del fotografo Massimo Vespignani che scrive: "Del resto la fotografia è proprio questo: un esercizio a togliere, per lasciare posto e spazio a ciò che arriva direttamente al cuore e alla mente. Del fotografo, prima, e dell’osservatore, poi.Da: Alberto LupiniData: giovedì 14 febbraio 2013 alle ore 13:28