Commenti alla frase di Rupert Murdoch

Il denaro non riuscirà mai a ripagarci per ciò che noi facciamo per lui.

  • Verissimo, basta iniziare analizzando la retribuźione che uno ha al suo posto di lavoro che è alla base dell'esistenza di ciascuno di noi. Mai essa potrà ricompensare ciò che uno da ed allo stesso tempo perde nelle ore dedicatele, sempre che non si tratti di uno scansafatiche. Nella vita, poi, ci sono cose che uno fa che non ci sono danari per ripagarle, ma fanno bene alla nostra coscienza e sono l' esempio che il denaro non è, e non sarà mai tutto, ci sono cose molto più importanti, quali la nostra salute mentale e fisica.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: lunedì 20 ottobre alle ore 7:34

