[Che farci se avete trent'anni e, girando l'angolo della vostra strada, siete sopraffatta all'improvviso da un senso di beatitudine - beatitudine totale! - come se d'un tratto aveste inghiottito un frammento luminoso di quel tardo sole pomeridiano che vi brucia nell'intimo, mitragliandovi di un effluvio di scintille in ogni particella, in ogni dito della mano e del piede? – Da: "Beatitudine, in Beatitudine", in "Tutti i racconti"]