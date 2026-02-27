Aforismi
Commenti alla frase di John Keats

La vittoria ha moltissimi padri, la sconfitta è orfana.

  • Sicuramente è così per tutti coloro che amano cullarsi nella corrente vincente, io preferisco rimanere con la mia testa sulle mie spalle senza " godere " di tale opportunità. La vita è fatta di vincite e pure di sconfitte ed uno deve imparare a superarle con le sue proprie scelte e soprattutto con le proprie forze.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: martedì 24 febbraio alle ore 23:27

