Aforismi
Commenti alla frase di Pippo Baudo

La televisione è come una spugna: raccoglie tutto ciò che c'è sul pavimento. E quando la spremi ne fuoriesce il succo della società.

  • La televisione, a parte per programmi di cultura, può considerarsi alla pari degli odierni influencer, ne fuoriesce ciò che si vorrebbe fosse il succo della società, ma per fortuna non tutti sono inflluenzabili, tanti non la seguono affatto, altri solamente per materie di loro interesse, seppure tutti costretti a pagarne la retta. Solitamente, per quanto si dichiari come mezzo d' informazione indipendente, è sotto il controllo di chi è momentaneamente in carica al governo, quindi si favorizza tale pensiero, per convinzione, o per opportunismo, tanto da scartare àlcuni o dare la precedenza ad altri argomenti. Siamo esseri pensanti e, per quanto si possa essere costretti a finanziarla, nessuno può costringerci a dare del nero al bianco e viceversa, basta usare la materia grigia che abbiamo a disposizione e non lasciarsi portare dal vortice che si finisce poi col sbattere la testa contro il muro.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: domenica 17 agosto alle ore 7:56

  • Metafora perfetta !!!

    Da: Giusy
    Data: domenica 17 agosto alle ore 5:25

